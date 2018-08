Thiene, presto gli interventi sul torrente Rozzola

Thiene – È stato approvato, di recente, un progetto definitivo di intervento sul torrente Rozzola, nel territorio comunale di Thiene. L’opera rientra nell’ambito di una serie di interventi vagliati dall’assessorato regionale alla bonifica, in stretto raccordo con l’Anbi. Queste opere sul torrente Rozzola – ha spiegato il presidente del Consorzio di bonifica Alta pianura veneta, Silvio Parise, – prevedono una spesa complessiva di 150 mila euro. In attesa che, a fine anno, la Regione Veneto impegni 90 mila per l’intervento, il consorzio, al fine di dare immediato avvio alle opere, anticiperà l’intero importo”.

L’intervento riguarderà un tratto di 81 metri, da Via Filzi a Via San Simeone, in pieno centro abitato di Thiene, in uno dei pochi tratti a cielo aperto del corso d’acqua. In particolare, l’intervento prevede la realizzazione della regolarizzazione del fondo e delle sponde mediante scavo, per complessivi 450 metri cubi, nonché la difesa di sponda, con l’impiego di pietrame saldato con calcestruzzo, per una superficie complessiva di 781 metri quadrati.

L’intervento, che ha una valenza idraulica non indifferente, ha la funzione di limitare l’intasamento del tratto tombinato del corso d’acqua, che ha inizio a valle del luogo dell’intervento, ossia in corrispondenza di Via San Simeone. Prevede la fornitura e posa di una griglia fermadetriti e la realizzazione di un impalcato in grigliato carrabile, per consentire una più agevole manutenzione di pulizia della griglia in caso di intasamento.

“Siamo orgogliosi del progetto – ha aggiunto il membro del cda del consorzio di bonifica, Pier Davide De Marchi, – e riteniamo fondamentale essere presenti nel territorio e conoscerlo in modo approfondito, in stretta sinergia con le amministrazioni locali, che suggeriscono gli interventi da effettuare e consentono il monitoraggio costante delle diverse aree di competenza”.