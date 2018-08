Si è spenta la madre di Renzo Rosso

Brugine (Padova) – Si è spenta qualche sera fa, nella sua casa di Brugine, nel padovano, Fortunata Grigoletto, madre di Renzo Rosso, patron della Diesel e del L.R Vicenza. Aveva 96 anni. Il figlio, imprenditore del settore moda di peso internazionale, le ha rivolto un affettuoso saluto attraverso i social.

“Grazie per la vita – ha scritto Rosso nel suo post -. Grazie per un’educazione dei valori, dell’onestà, della lealtà, della positività. Grazie per la convinzione che le cose si possano sempre fare. Grazie per avermi insegnato ad amare e ad aiutare gli altri. Grazie per i nostri occhi azzurri. Grazie per tutto l’amore che hai dato. Ti amerò per sempre. Ciao mamma”.