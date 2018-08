Serata di musica lirica a Villa Piovene Porto Godi

Toara di Villaga – Serata con la musica lirica, a Toara di Villaga, a Villa Piovene Porto Godi, per un evento concertistico dal titolo “Belcanto e buon vino”, promossa dal Comune di Villaga e dalla Regione del Veneto in collaborazione con la famiglia Piovene e con il Laboratorio lirico del Veneto. L’appuntamento, sulla scalinata del parco della villa, è per sabato 4 agosto, con inizio alle 21. Vi sarà anche un brindisi finale offerto dalla famiglia Piovene a tutti i partecipanti.

Ad esibirsi nel corso della serata sarà il tenore Cristian Ricci, attorniato dagli allievi del Laboratorio lirico del Veneto del progetto Ilio Italia-Cina: il soprano Ma Fei, il mezzosoprano Zhou Fang, il baritono Lin Chenyang e il basso Chen Xia. Protagonista, assieme ai cantanti, sarà anche la prestigiosa Orchestra Terre Verdiane, diretta dal maestro Daniela Candiotto. Conduce la serata Federica Morello. Saranno eseguite celebri arie e ouverture di Rossini, Verdi, Puccini, Flotow.

“Abbiamo voluto proseguire questo connubio tra lirica e vino – ha spiegato il sindaco di Villaga, Eugenio Gonzato, – nel solco di una tradizione consolidata per l’appuntamento di metà estate. Da quest’anno, la partecipazione dell’orchestra contribuirà a dare ancora maggiore prestigio e godibilità a questo evento, molto atteso”. In caso di maltempo il concerto si sposterà in un luogo coperto, ma sempre nel parco della villa.