Asiago – Un lunga notte di angoscia ma alla fine il sospiro di sollievo. E’ stato infatti ritrovato, vivo ed in buon condizioni fisiche, un escursionista che ieri sera non aveva fatto ritorno dopo una passeggiata in montagna in solitaria, verso Cima Dodici.

L’uomo, V.P., 51 anni, di Isola Vicentina, era partito per la sua escursione nelle prime ore del pomeriggio di ieri, verso le 13.30. Alle 22, è scattato l’allarme e sono partite le ricerche da parte del Soccorso alpino di Asiago, con squadre rimaste fuori durante la notte.

A dare una mano dall’alto c’era anche l’elicottero del Suem 118, prima, intorno alle 2, con una ricognizione con visori notturni, poi accompagnando all’alba i soccorritori sul sentiero che porta a Casara Trentin e a Cima Portule.

Finalmente, verso mezzogiorno di oggi, l’escursionista, che si era perso, è stato trovato, dai carabinieri forestali, a Malga Meatta, piuttosto fuori zona quindi rispetto alle aree perlustrate dove inizialmente si riteneva che potesse trovarsi. L’uomo, come dicevamo, sta bene ed è stato riaccompagnato a casa.