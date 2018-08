Schianto tra auto e moto. Grave un 49enne

Cornedo Vicentino – Brutto incidente nel pomeriggio di oggi, a Cornedo, in via Monte Cengio. Si è trattato di uno scontro fra una automobile ed una moto, e come quasi sempre avviene in questi casi ad avere la peggio è stato il motociclista, stavolta un 49enne vicentino.

Non sono ancora chiare le cause dell’incidente, mentre il centauro, che è ferito in modo serio, si trova ora nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove è stato portato con l’elisoccorso. In un primo momento l’uomo era stato trasportato all’ospedale di Valdagno, ma le sue condizioni si sono aggravate, quindi si è preferito trasferirlo subito nel capoluogo.