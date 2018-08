Santorso, passeggiata storica sul Monte Summano

Santorso – Il Comune di Santorso va alla ricerca della storia e chiude con una passeggiata sul Monte Summano le celebrazioni per il centenario della Grande Guerra. Domenica 26 agosto infatti, gli esperti dell’associazione 4 Novembre accompagneranno i visitatori alla scoperta dei luoghi storici presenti sulla cima del Summano.

Sarà l’occasione per per rivivere e ripercorrere i sentieri e i paesaggi della Grande Guerra, vedere quanto rimane delle caserme, delle postazioni dei cannoni e di alcune trincee. Il ritrovo è per per le 10, davanti alla chiesa del Monte Summano, da dove, durante tutta la giornata, ogni 15 minuti, partiranno gruppi composti da un massimo di 20 persone.

La partecipazione è gratuita, la passeggiata è facile, con leggero dislivello, ma si consiglia di indossare un abbigliamento sportivo. Il percorso non è adatto a carrozzine. In caso di maltempo l’evento è rinviato a domenica 2 settembre.