Quasi quattro chili di hashish in casa. Arrestato 47enne

Brogliano – Un uomo di 47 anni, di Valdagno e residente a Brogliano, è stato arrestato dopo che a casa sua i carabinieri hanno trovato quasi quattro chili di hashish. Si tratta di Marco Cordiana, che stava viaggiando, ieri sera, su un auto condotta da un amico quando, a Trissino, sulla strada provinciale 246, è stato fermato da una pattuglia dei carabinieri della stazione locale, impegnata in una attività di controllo finalizzata alla repressione del traffico di stupefacenti.

Un primo controllo, effettuato sul mezzo e sugli occupanti, ha permesso ai militari trovare, su Cortiana, alcune dosi di sostanze stupefacente di varia natura, hashish, extasy e cocaina. Il controllo e’ stato quindi esteso all’abitazione del 47enne, a Brogliano, all’interno della quale sono stati rinvenuti e sequestrati quantitativi ben più ingenti: 3,7 chili di hashish, in panetti, ai quali bisogna aggiungere dieci grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, bilancini e materiale per il confezionamento.

Trovati anche cinquemila euro in contanti, ritenuto il ricavo dell’attività di spaccio. Cortiana, dopo le formalità di rito, è stato trasferito al carcere di Vicenza, a disposizione dell’autorità giudiziaria.