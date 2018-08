Arzignano, un corso per conoscere l’opera di Puccini

Arzignano – Tre incontri il sabato pomeriggio, nella biblioteca civica di Arzignano per imparare a conoscere le opere di Giacomo Puccini. Si tratta del corso dal titolo “Manon, Mimì e Turandot: viaggio nell’opera di Giacomo Puccini”, che sarà tenuto dal musicista e compositore Alberto Schiavo nei giorni 15, 22 e 29 settembre. Attraverso ascolti guidati, immagini e spiegazioni, saranno prese in esame tre celebri opere pucciniane, ovvero “Manon Lescaut”, “La Boheme” e “Turandot”.

Per quanto riguarda Alberto Schiavo, è compositore, clarinettista e musicologo. Vincitore di numerosi concorsi internazionali di composizione, ha pubblicato lavori con le prestigiose Edizioni Peters di Londra. Alcune sue composizioni, trasmesse in diretta radiofonica in diversi paesi europei e incise per l’etichetta discografica Azzurra Music, sono state eseguite in varie parti del mondo. Nominato nel 2013 “Compositore in residenza” presso il Coro nazionale maschile estone, nello stesso anno ha debuttato in veste di direttore d’orchestra durante il prestigioso festival di Grafenegg, in Austria.

Le iscricrizioni al corsoi, che si possono effettuare su questo sito web, devono avvenire entro lunedì 10 settembre. Per chi lo preferisse è comunque possibile iscriversi anche presso lo sportello Informacittà, dal lunedì al venerdì, in orario 16-19. Il corso, che si terrà nei sabati pomeriggio, dalle 15 alle 16.30, è a numero chiuso per un massimo di venti persone.