Profughi, il Psi: “Governo nasconde la sua inefficacia”

Sulle drammatiche vicende degli ultimi giorni, in Italia, in tema di profughi, con la nave militare Diciotti che non poteva sbarcare gli immigrati e l’apertura di una indagine a carico del ministro dell’Interno Salvini, riceviamo e pubblichiamo l’intervento che segue, del segretario regionale veneto del Psi Luca Fantò…

*****

Venezia – La magistratura si è attivata e vedremo quali saranno le conclusioni delle iniziative giudiziarie intraprese nei confronti del ministro degli Interni. Ma se la legge ha bisogno dei suoi tempi, la politica può invece esprimere un giudizio in tempi più rapidi. Sulla gestione della questione rifugiati, il Psi del Veneto condanna fermamente l’operato del ministro del governo Conte.

E’ evidente che si sta facendo campagna elettorale sulle spalle di persone che fuggono dalla miseria, dalla tortura e dalla morte. Chi non ha argomenti da portare a favore del proprio operato cerca di creare problemi ad arte, per distrarre i cittadini dalla realtà della propria inefficacia.

Il Psi del Veneto lancia un appello e auspica che le forze dell’opposizione parlamentare, insieme alla stessa maggioranza nelle sue parti più progressiste, sinora ostaggio politico della Lega, sappiano intervenire politicamente nei confronti del ministro e del governo, di cui la Lega è il principale motore, affinché si inizi a pensare realmente all’Italia, agli italiani, ai problemi di una società molto più complessa di come la Lega ed i suoi rappresentanti cercano di farla apparire.

Luca Fantò – Segretario regionale Psi del Veneto