Il Pd vicentino si schiera con le Mamme No Pfas

Vicenza – Anche il Partito Democratico vicentino prende una posizione netta a favore delle Mamme No Pfas, in questi giorni impegnate in un presidio di protesta di fronte al Tribunale di Vicenza. “Vogliamo esprimere – sottolineano in maniera unitaria le segreterie provinciale e cittadina, i consiglieri regionali e i parlamentari democratici – non solo vicinanza all’impegno delle Mamme No Pfas, ma anche piena condivisione e sostegno alla richiesta che la magistratura faccia presto luce sulla vicenda e accerti nei tempi più rapidi possibili le responsabilità”.

“All’appello alla magistratura – continua la nota diffusa in proposito oggi dal Pd berico – uniamo quello alla Regione Veneto: serve accelerare sul piano di realizzazione delle opere, che permetterà di sostituire le fonti contaminate con nuove fonti di approvvigionamento. Serve inoltre che la Regione si assuma senza indugi la regia della bonifica del sito, come previsto dalla risoluzione approvata dopo l’esito della commissione di inchiesta. È indispensabile dare risposte rapide e concrete garanzie di sicurezza al nostro territorio e alle tante famiglie che vivono nelle aree contaminate”.