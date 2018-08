Vicenza – Una iniziativa contro le guerre e le basi militari. E’ in programma a Vicenza, per lunedì 6 agosto, non a caso nella ricorrenza del bombardamento atomico su Hiroshima, ormai 73 anni fa. Per l’iniziativa è stato anche redatto un appello, firmato finora da oltre un centinaio di vicentini affinché il ricordo della tragedia di Hiroshima e Nagasaki sia accostato “al percorso, fatto in questi anni a Vicenza, – scrivono gli organizzatori – contro la guerra e contro le servitù militari e alle recenti dichiarazioni sulla volontà di stravolgere il senso del Parco della Pace da parte della nuova amministrazione comunale”.

“Andremo sino l’ingresso del Parco della Pace – continuano – per portare la testimonianza di coloro che pensano che quel luogo abbia un preciso significato, sopratutto nell’anniversario di una tragedia che vogliamo non si ripeta mai più. Il senso della parola Pace non ha nulla a che vedere con scelte ideologiche ma rappresenta qualcosa di fondamentale per tutti. Questa iniziativa sarà solo la prima di un percorso più ampio a difesa del Parco e della memoria collettiva delle battaglie contro le basi di guerra in questa città”. L’iniziativa del 6 agosto partirà alle 20.30 nel terreno del Presidio No Dal Molin per raggiungere l’ingresso del Parco della Pace.