Nuovi posti letto all’ospedale Ipab di Monte Crocetta

Venezia – La giunta regionale, nella sua seduta di oggi, ha rilasciato una significativa serie di accreditamenti istituzionali a strutture operanti nel settore socio sanitario. Si tratta di otto diverse deliberazioni, che riguardano unità riabilitative territoriali, Ipab, comunità alloggio, hospice, ospedali di comunità, nelle province di Vicenza, Padova, Venezia, Verona e Rovigo.

I posti letto in tutto accreditati sono 58. Per quanto riguarda il vicentino, sono stati decisi accreditamenti per undici posti letto all’ospedale di comunità di Monte Crocetta, di Ipab Vicenza, con sede operativa in città.

“Si tratta della conclusione – fa notare l’assessore alla sanità Luca Coletto – di un rigoroso iter di verifica previsto dalla specifica legge regionale 22 del 2002, che subordina il rilascio al possesso dell’autorizzazione all’esercizio, alla coerenza della struttura richiedente alle scelte della programmazione sociosanitaria regionale e attuativa locale, all’accertamento della presenza dei requisiti di qualificazione e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti”.