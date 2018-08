Motociclista muore sulla strada del Costo

Cogollo del Cengio – Sembra destinata a non fermarsi mai la lunga scia di sangue sulle nostre strade. Dobbiamo infatti dar conto, anche oggi, di un nuovo incidente mortale, ed anche stavolta tutto è avvenuto secondo un copione ben conosciuto, ovvero quello della strada del Costo e dei tanti motociclisti che la percorrono. A perdere la vita poco dopo le 13 di oggi è stato un centauro, Renato Terzo, 69 anni, di Chiuppano, caduto rovinosamente con la sua Honda CB650 dopo essersi schiantato contro un’auto.

Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, il motociclista non si sarebbe accorto che la vettura che lo precedeva, una Peugeout 306 station wagon, stava svoltando a sinistra ed è andato a sbatterci contro con violenza. E’ stato sbalzato in avanti per parecchi metri, e la caduta sull’asfalto gli è stata fatale.

L’allarme è stato dato immediatamente, ed i soccorsi sono giunti sul posto con grande rapidità. C’era anche l’eliambulanza, con il personale sanitario del Suem 118, ed i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi del caso. Per lo sfortunato motociclista però non c’era ormai più nulla da fare.