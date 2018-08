Montecchio, Notte Bianca rinviata. 1 e 2 settembre

Montecchio Maggiore – A causa delle previsioni meteo avverse, la Notte Bianca nelle piazze Carli e Fraccon inizialmente in programma, a Montecchio Maggiore, il 24, 25 e 26 agosto è stata rinviata al 31 agosto e 1 e 2 settembre. Confermata la presenza dei sei ristoranti in piazza e degli altri punti di ristoro, del mercatino sotto le stelle, degli artisti di strada e delle attrazioni per i bambini, mentre il programma artistico subirà qualche leggera variazione che sarà poi comunicata.