Maltempo in arrivo, neve e valanghe sulle Dolomiti

Venezia – In attesa del maltempo che si abbatterà sul Veneto durante il fine settimana in arrivo, c’è da da registrare anche una particolarità sul fronte meteo. Pur essendo infatti ancora piena estate, le previsioni meteorologiche indicano una precipitazione nevosa sulle Dolomiti, fra sabato e domenica mattina, con apporti complessivi di 15-25 centimetri di neve a 2500 metri e di 30-50 a 3000 metri.

Il limite della neve e della pioggia potrà, localmente, arrivare a quote inferiori ai duemila metri sulle Dolomiti settentrionali, nella prima mattina di domenica. L’abbassamento della temperatura dell’aria e la presenza di neve e di ghiaccio renderanno temporaneamente difficoltosa, nella giornata di domenica, la percorrenza dei sentieri in quota se non adeguatamente attrezzati.

Con il rialzo termico previsto da lunedì, quando tornerà a splendere il sole, oltre i 2500 metri di quota, saranno possibili scaricamenti e distacchi di valanghe lungo i fronti più ripidi dei ghiacciai. Il servizio valanghe Arpav di Arabba raccomanda la massima prudenza nell’affrontare escursioni e di seguire l’evoluzione del meteo sui bollettini pubblicati nel sito www.arpa.veneto.it