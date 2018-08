Sovizzo – Il Comune di Sovizzo manda ufficialmente in pensione il vecchio sistema informativo via Sms e mette in piedi un nuovo servizio di info ai cittadini tramite messaggistica WhatsApp. Da oggi quindi tutti i possessori di smartphone e telefoni abilitati all’utilizzo dell’applicativo di messaggistica istantanea potranno ricevere, tempestivamente e gratuitamente, tutte le informazioni di interesse collettivo. Per attivare le notifiche del Comune di Sovizzo è sufficiente possedere uno smartphone con il programma di messaggistica installato.

Si dovrà aggiungere alla lista dei contatti il numero 366-6635320 e salvarlo come “WhatsApp Sovizzo Informa”. Inviare un messaggio WhatsApp allo stesso numero con il tasto “Iscrivimi”. La doppia spunta confermerà la ricezione della richiesta e il servizio sarà attivo. Per rimuovere l’iscrizione dal servizio Inviare un messaggio WhatsApp con il testo “Cancellami”.

I messaggi sono inviati in modalità broadcast, quindi nessun utente potrà vedere gli altri contatti che hanno aderito al servizio. Il servizio è inoltre unidirezionale, quindi eventuali messaggi inviati (salvo ovviamente quelli relativi all’iscrizione o disdetta al servizio) o chiamate degli utenti non saranno presi in considerazione.

Con l’invio del messaggio di iscrizione il titolare dell’utenza telefonica autorizza inoltre il Comune di Sovizzo a trasmettere informazioni tramite WhatsApp e ne accetta la policy, ossia le norme di utilizzo del servizio, la cui copia è disponibile presso l’ufficio Comunicazione comunale o scaricabile dal sito istituzionale www.comune.sovizzo.vi.it.