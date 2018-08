Indipendenza Veneta: “Nel 2019 sarà battaglia”

Intervento del movimento politico Indipendenza Veneta, che sta già guardando alla tornata elettorale amministrativa del 2019…

*****

Vicenza – Sulle ali dell’entusiasmo per i successi elettorali ottenuti a livello veneto, culminati con l’assessorato allo Sport e alle Associazioni di Treviso e con quello alle Infrastrutture di Vedelago, e, a livello locale, con l’appoggio pubblico dato al neo consigliere di Quinto Vicentino Alessio Freato, Indipendenza Veneta Vicenza si prepara alla ricca tornata elettorale del 2019.

Ben dodici sono infatti le sezioni dell’area di Vicenza nelle quali i soci residenti stanno lavorando per la condivisione delle idee con le liste civiche che saranno in gioco nelle rispettive elezioni comunali. Si voterà infatti a Dueville, Altavilla Vicentina, Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino, Creazzo, Monticello Conte Otto, Arcugnano, Longare, Grisignano di Zocco, Grumolo delle Abbadesse, Bressanvido e Gambugliano.

Forti di un programma elettorale ben preciso (consultabile sul sito www.indipendenzaveneta.com) che mira alla riscoperta dell’identità veneta e all’applicazione della democrazia diretta sul modello svizzero, coloro che verranno scelti per portare l’orgoglio e la concretezza veneta nei consigli comunali, sapranno discutere con i rappresentanti delle liste civiche sul programma elettorale, facendosi promotori di nuove idee per il superamento delle singole problematiche locali e il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini.

Per garantire la massima affluenza di idee e una selezione equa Indipendenza Veneta Vicenza non effettuerà alcuna scelta fino a settembre, invitando tutti gli interessati a candidarsi scrivendo all’email indipendenzaveneta.vicenza@gmail.com, alla pagina facebook “Indipendenza Veneta – Area Vicenza Città” o chiamando il numero 348-4562274 disponibile anche per WhatsApp e Telegram.

Indipendenza Veneta – Area di Vicenza