Asiago – La Migross Supermercati Asiago Hockey ha raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto con Phil e Chad Pietroniro. I due fratelli, nativi di Prescott, in Ariziona, sono pronti a tronare ad Asiago per disputare un’altra stagione con la maglia stellata. Phil Pietroniro, 24 anni compiuti lo scorso 24 maggio, ha convinto tutti, dalla società ai tifosi, del suo potenziale, mettendo in mostra le sue buone doti tecniche ed il suo gioco aggressivo e fisico nei confronti degli avversari.

Nella stagione appena conclusa, Phil ha messo a segno 22 punti (6 goal e 16 assist) in 38 partite di regular season e 9 punti (1 goal e 8 assist) in 14 partite di playoff. Il suo stile di gioco molto fisico è testimoniato dai minuti di penalità, che ammontano a 69 durante la stagione regolare, sono solo 6, invece, i minuti passati in panca puniti durante i playoff.

Chad Pietroniro, 22 anni, è invece il secondogenito della famiglia, che vanta addirittura cinque fratelli, tutti hockeysti. Arriva ad Asiago nella scorsa estate, insieme al fratello Phil, ma nonostante si sia sempre allenato con la squadra ha avuto poche occasioni di dimostrare il suo valore, vista la forte concorrenza che c’è tra i giocatori stranieri. Chad si è però sempre impegnato e messo al servizio della squadra, dando il massimo nelle occasioni che ha avuto.

In totale, con la maglia giallorossa, preseason a parte, ha giocato due partite di regular season, registrando un assist. Il nostro numero 47 ha la possibilità di giocare sia in attacco che in difesa, e nella stagione che sta per iniziare, a differenza della precedente dove ha giocato come attaccante, potrebbe essere utilizzato proprio in fase difensiva e spostato in attacco all’occorrenza.