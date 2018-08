Giovani attori vicentini di scena in Belgio

Vicenza – Ci sono anche i tesserati Fita Veneto Anna Basso, della compagnia La Ringhiera di Vicenza, e Fabio Dalla Zuanna, della Alter Ego di Cassola, in provincia di Vicenza, tra i giovani protagonisti del primo impegno oltre frontiera di Itaf 2018 (International theatre academy of Fita), il percorso di alta formazione promosso dalla Federazione italiana teatro amatori (Fita), con la direzione artistica di Daniele Franci. L’appuntamento è in Belgio, al festival internazionale “Les Estivades” di Marche-en-Famenne, in programma quest’anno dal 3 al 10 agosto con “Tourbillon” come tema portante.

Gli italiani, a questo festival, proporranno in particolare, giovedì 9 agosto, alle 20, lo spettacolo “180 La legge dei matti”, un lavoro pensato nel quarantesimo anniversario dell’approvazione della Legge Basaglia, che cambiò la psichiatria nel nostro paese. Nell’allestimento saranno impegnati gli otto giovani, tra i quali Anna Basso, chehanno vissuto, dallo scorso febbraio, quattro settimane di formazione residenziale nella sede di Itaf di Reggio Emilia. Con loro ci saranno anche i quattro, tra i quali Fabio Dalla Zuanna, che hanno partecipato ad una speciale settimana di attività.

“Teniamo molto alle esperienze che facciamo vivere in Europa a questi ragazzi – commenta Daniele Franci, direttore artistico di Itaf – perché riteniamo abbiano un peso e un significato che va molto al di là della pur importante formazione squisitamente teatrale: sono occasioni di confronto con giovani di altre realtà, sguardi spinti al di là dell’orizzonte quotidiano, preziose opportunità di riflessione su se stessi e sui propri progetti”.

“Sia a livello nazionale che regionale – sottolinea Mauro Dalla Villa, presidente di Fita Veneto – stiamo investendo molto sui giovani. Pensiamo a occasioni di formazione come Itaf o come l’Accademia del Teatro, realizzata durante la Festa del Teatro, che quest’anno si svolgerà a Palermo dal 2 al 9 settembre. Ma pensiamo anche a Teatro dalla Scuola, il concorso regionale per laboratori teatrali delle scuole superiori che da oltre mezzo secolo dà il giusto risalto a questo straordinario universo e che quest’anno, grazie alla sinergia creata con la rassegna Teatrando e con il Comune di Este, si terrà dal 9 al 18 ottobre in una veste tutta nuova”.

“Sempre in ambito scolastico – continua Dalla Villa – ricordiamo il grande lavoro fatto con l’Istituto comprensivo Villadose, capofila di un programma operativo nazionale che ha coinvolto i comuni di Villadose e San Martino di Venezze, la compagnia di Fita Rovigo Briciole d’Arte e Fita Veneto come partner. E ancora, in un’ottica ancora più ampia, pensiamo al progetto Fondamenta, che da ottobre offrirà in tutta Italia workshop gratuiti in teatro sociale a giovani dai 18 ai 30 anni. Per il Veneto l’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, dal 6 all’8 giugno, in stretta collaborazione con le amministrazioni comunali di Adria e Monticello Conte Otto”.