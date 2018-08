Forza Italia: “Bene operazione antispaccio a Vicenza”

Vicenza – Ciro Ammendola, coordinatore cittadino di Forza Italia, plaude alla brillante operazione antispaccio di ieri pomeriggio eseguita a Campo Marzo. “Questa operazione – ha detto – deve essere considerata come un primo passo, deciso e importante, per rendere Vicenza più sicura e per far rivivere socialmente alcune aree pubbliche, da troppo tempo sottratte ai vicentini. Bene ha fatto il sindaco Rucco a porre richieste attente e precise al comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

“Un ringraziamento particolare – continua il coordinatore di Forza Italia – deve essere rivolto al questore e a tutti gli agenti di polizia che hanno partecipato direttamente ed indirettamente a questa operazione. È’ indispensabile che il Comune di Vicenza continui a lavorare in sinergia con la questura per contrastare il problema della spaccio della droga e che, allo stesso tempo, continui a realizzare il nostro progetto di sicurezza. A tal proposito, una priorità devono essere, non solo il presidio fisso della polizia locale di Campo Marzo, come ricordato in questi giorni dal sindaco, ma anche la dotazione di una unità cinofila al comando della polizia locale di Vicenza e più telecamere nei nostri quartieri”.