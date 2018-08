Vicenza, torna il festival delle Fornaci Rosse

Vicenza – Politica e attualità di nuovo sulla scena nei prossimi giorni a Vicenza, dopo la pausa estiva. Torna infatti, per cinque giorni, a partire da venerdì 31 agosto, il festival Fornaci Rosse, al parco Fornaci di via Farini. Sarà anche una festa all’insegna dell’intrattenimento, con musica e buona cucina, ma soprattutto Fornaci Rosse proporrà nel suo programma molti dibattiti politici sui temi cruciali dell’Italia contemporanea, anche con ospiti di primo piano. Tra i più noti a livello nazionale ci sono senza dubbio Susanna Camusso, leader della Cgil, e Federico Pizzarotti, sindaco di Parma.

Ma non mancheranno voci anche dissonanti rispetto ai contenuti generali di una festa che è pur sempre erede delle tradizioni della sinistra, che ha per così dire, nella nostra città, rilevato il testimone dalla Festa dell’Unità. Ed è così che sarà dato spazio anche a personaggi politici molto lontani dai contenuti della sinistra, come il deputato vicentino della Lega Erik Pretto, o come anche i due esponenti del Movimento 5 Stelle veneto Jacopo Berti, capogruppo in Regione, e Manuel Brusco, anche lui consigliere regionale e presidente della commissione d’inchiesta sull’inquinamento da Pfas.