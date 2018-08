Formazione 4.0 ora più facile per le aziende

Vicenza – Importante opportunità per le aziende che hanno realizzato, o intendono realizzare nel 2018, dei percorsi di formazione nei settori di innovazione tecnologica e industria 4.0. Attraverso il credito di imposta, infatti, si può recuperare il 40% del costo aziendale riferito alle ore o alle giornate di formazione del personale dipendente, come indicato dal decreto ministeriale applicativo pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso giugno, in cui sono indicati i dettagli di uno dei tasselli normativi del Piano industria 4.0. introdotto dalla legge di stabilità 2018.

Cesar, ente di formazione accreditato dalla Regione Veneto e inserito nel sistema di Confartigianato, è in grado di affiancare le aziende nella valutazione e scelta del percorso più adatto e di fornire l’esperienza di professionisti d’impresa specializzati in diversi ambiti e settori. Inoltre, le aziende che aderiscono ad Ebav, almeno per alcune categorie e fino ad esaurimento di fondi, possono usufruire dei contributi alla formazione in quanto l’incentivo non crea accumulo, diventano al contrario un doppio vantaggio.

Possono beneficiare di questo incentivo tutte le imprese, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalle dimensioni, che siano iscritte a Confartigianato o comunque a una associazione di categoria o ente che ha siglato l’accordo territoriale che coinvolge tutte le ditte artigiane e le PMI del Veneto.

Il credito di imposta può essere utilizzato per corsi già svolti nel 2018, o che si andranno a svolgere entro il 31 dicembre, sulle tecnologie previste dal Piano nazionale impresa 4.0, vale a dire: big data e analisi dei dati; cloud e fog computing; cyber security; sistemi cyber-fisici; prototipazione rapida; sistemi di visualizzazione e realtà aumentata; robotica avanzata e collaborativa; interfaccia uomo macchina; manifattura additiva; internet delle cose e delle macchine; integrazione digitale dei processi aziendali.

Non può invece essere fruito per la formazione ordinaria o periodica organizzata dall’impresa per adeguarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell’ambiente e a ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. Per informazioni (o per fissare un appuntamento con gli esperti) si può contattare il Cesar al numero 0444/960100.