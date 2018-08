Enego, in fiamme un serbatoio interrato di Gpl

Enego – Dalle 13 di oggi, i vigili del fuoco stanno operando ad Enego, in via Cornetta, per l’incendio di un serbatoio di Gpl interrato, innescato da un fulmine. L’allarme alla sala operativa dei pompieri è arrivato da un vicino di casa dell’abitazione interessata, che si trova in mezzo al bosco. Nel momento in cui le fiamme si sono sviluppate nessuna persona si trovava nella casa.

I vigili del fuoco di Asiago hanno iniziato l’opera di raffreddamento dell’involucro, controllando le fiamme. In supporto alla squadra di Asiago sono arrivati anche gli specialisti Nbcr (Nucleare, biologico, chimico e radiologico) di Mestre che provvederanno alla bonifica del serbatoio appena il gas terminerà di bruciare.