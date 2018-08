Dueville, torna la festa dedicata ai Beatles

Dueville – Undicesima edizione del Beatlefest, il 25 agosto a Dueville, organizzata da Dedalofurioso nell’ambito della rassegna estiva dal titolo “Busnelli Giardino Magico”. Il giardino del teatro di Dueville ospiterà, a partire dalle 20.30, alcune delle più interessanti tribute band dei Beatles. Si alterneranno, sul palco all’aperto di via Rossi 37, i Fourback (formazione capitanata da Luca Bonini “Boskovic”, direttore artistico della Beatlefest), i The Beat all e i The 4Fabs.

Il biglietto di ingresso costa otto, e vi è compresa una consumazione, mentre fino ai 14 anni la partecipazione è gratuita. Durante la manifestazione sarà attivo un chiosco bar con bibite, birre, gelati e si potrà anche mangiare una pizza artigianale.

Quanto alle band che suonano, i The Beat all hanno circa dieci anni di esperienza e di conoscenza del settore. I Fourback invece hanno oltre vent’anni di rodata attività live. Le caratteristiche che differenziano i Fourback dalle tradizionali Beatles band sono la ricerca di interpretazione e sound in chiave rock delle hits del quartetto di Liverpool, fin dal periodo di Amburgo, senza dimenticare le carriere solistiche di John Lennon e di Paul McCartney. Hanno fatto concerti in tutto il nord Italia, compreso il teatro Ariston di San Remo.

I 4 Fabs infine, si sono formati come band nel 2006, a Verona, ed hanno portato i successi dei Beatles in centinaia di piazze e locali, sia in Italia che all’estero. Hanno fatto ballare il pubblico al mitico Cavern di Liverpool, hanno avuto l’onore di registrare agli Abbey Road Studios di Londra. Lo stile e la passione sono i loro marchi di fabbrica: i pezzi sono eseguiti nelle tonalità originali, mentre l’abbigliamento vintage inglese è curato nei particolari, come anche lo è la strumentazione utilizzata.