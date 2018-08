Caldo al suo massimo, ma arrivano i temporali

Venezia – Secondo gli esperti oggi è il giorno più caldo della stagione. Non facciamo alcuna fatica a dar loro ragione: le temperature sono molto alte, sopra i 38 gradi in buona parte d’Italia, e l’umidità nell’aria è tale da aumentare notevolmente il calore percepito. Insomma, si boccheggia, come si suol dire… Una situazione piuttosto pericolosa per altro, per quelle fasce della popolazione considerate in questi frangenti più a rischio.

Parliamo di anziani, cardiopatici, persone con patologie croniche, che possono avere malesseri significativi a causa dell’afa. Negli ultimi giorni infatti non sono stati pochi i ricoveri e le richieste di aiuto. Il consiglio, per chi è rimasto in città, è sempre il solito: evitare di uscire di casa nelle ore più calde della giornata e non esporsi a fatiche e rischi inutili. Naturalmente è anche importante bere molta acqua, per scongiurare il rischio della disidratazione, e alimentarsi in modo sano, leggero, preferendo frutta e verdura.

La buona notizie invece, sul fronte climatico, è che raggiunto oggi il picco di calore, dovrebbe arrivare un po’ di sollievo presto, anche con piogge e qualche temporale. Sul Veneto insiste già infatti una leggera ondulazione ciclonica che interessa marginalmente la regione potrebbe determinare rovesci e temporali che, favoriti dalla presenza di aria molto calda e umida, potrebbero essere anche di forte intensità.

Sulla base di queste previsioni, emesse da Arpav, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile regionale ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica, dichiarando lo Stato di Attenzione su tutto il territorio fino alle 8 di domani, venerdì 3 agosto.