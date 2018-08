Bassano, un tappeto dipinto per un ponte da salvare

Bassano del Grappa – Un regalo per la città di Bassano del Grappa, per la cittadinanza, per i turisti. Arriva da una artista, nota come Freaks of Nature, che intende così mettere sotto i riflettori un monumento storico come il Ponte degli Alpini, che definisce “abbandonato nella cura quotidiana, gravemente compromesso nella struttura ed in balia di anomalie burocratiche ed amministrative”.

Il regalo consiste in un opera opera dipinta a mano nei colori del tricolore, composta da un tappeto di 66 metri, del peso di 20 chilogrammi, rimovibile e calpestabile. In realtà il lavoro dell’artista, una milanese trapiantata a Vicenza, è già stato rimosso, ma Freaks of Nature ne chiederà la restituzione alla città.

Per l’installazione sul ponte di Bassano dell’opera, l’artista è stata sostenuta da uno studente di giurisprudenza, da un imprenditore, un prete, un agricoltore, un avvocato, un pasticcere, un disegnatore orafo, un giardiniere ed un commesso. Freaks of Nature è un’artista che attraverso la sua interpretazione della natura ricopre le molteplici forme di abbandono urbano.