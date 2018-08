Bassano, danza e identità ebraica a Operaestate

Bassano del Grappa – Andrà in scena domani sera, martedì 21 agosto, alle 21, in prima nazionale, al Teatro Remondini di Bassano del Grappa, lo spettacolo di danza “The Jewish Connection Project”, di Ido Batash e Lisi Estaras, inserito nel cartellone di Operaestate ed incentrato sulla complessità dell’essere individui e allo stesso tempo far parte di una nazione.

Gli interpreti sono Avidan Ben Giat, Tamar Honig, Yohan Valléè, Lisi Estaras e Ido Batash, per uno spettacolo che “indaga le sfaccettature dell’appartenenza a Israele – spiegano gli organizzatori -, mettendo al centro la necessità di non arrendersi al ricordo di giorni bui, ma di vedere le diverse identità come la chiave per unirsi anziché per dividersi. Risuonando delle grandi questioni di stretta contemporaneità, il lavoro di Ido Batash e Lisi Estaras parte da una riflessione sulla loro identità ebraica, l’ambiguità e i conflitti che essa genera in loro, per poi approdare a un linguaggio fisico che porta in scena un susseguirsi di ritualità, gesti stereotipati, danze dinamiche e stremanti”.

“Nel mondo moderno la geopolitica è in costante cambiamento, minacciata da dichiarazioni populiste che riportano indietro a giorni bui ed eventi tragici del passato. Per questo motivo Ido Batash e Lisi Estaras hanno sentito la necessità di non arrendersi a determinate affermazioni politiche, sostenendo come l’idea di identità per definizione si riferisca a qualcosa che unisce e non che divide le persone. The Jewish Connection Project nasce dall’idea secondo cui l’esistenza umana si sviluppa attorno a due domande fondamentali: Chi sono io? Chi siamo noi?”

“Per attaccamento alla storia, alle tradizioni, alla religione e alla costante ricerca di un’identità collettiva, tendiamo a non cercare la risposta alla prima domanda, generando così ignoranza, separazione, razzismo e sofferenza. In The Jewish Connection Project i due coreografi creano una danza che possa raggiungere il cuore di ciò che sono, le loro radici, il loro luogo d’origine fino a trovare la risposta a domande per loro fondamentali quali: Sono un ebreo? Cosa mi rende ebreo? Cosa vuole dire essere ebreo? Chi ha deciso che dovessi essere ebreo?”

Ido Batash è un danzatore e coreografo indipendente attivo in Belgio, che ha collaborato con molte compagnie. Inoltre, tiene workshop di tecnica MoveMental, basata sul suo metodo di lavoro. Lisi Estaras è una performer e coreografa per le compagnie Les Ballets C de la B e Monkey Mind. Ha danzato per Batcheva e collabora con i grandi nomi della danza contemporanea internazionale.