Bolzano Vicentino – Incidente stradale con feriti, oggi, lungo la strada Postumia, nel territorio di Bolzano Vicentino, dove un’auto è finita rovesciata in un fossato. Per fortuna nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma la paura è stata tanta, dato che a bordo dell’auto cappottata c’era una intera famiglia: padre, madre e tre bambini. Sembra che il conducente della vettura, per cause ancora in via di accertamento, abbia perso il controllo del mezzo mentre viaggiava verso Vicenza.

Rapido l’arrivo dei soccorsi, con i vigili del fuoco che hanno supportato l’intervento dei sanitari del Suem 118, mettendo in sicurezza il mezzo e dando assistenza agli occupanti, intanto tirati fuori dai passanti. Tutti e cinque i feriti sono stati trasferiti in ospedale dalle ambulanze arrivate sul posto. Sul posto era presente anche la polizia locale per i rilievi del sinistro e la gestione della viabilità.