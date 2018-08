Asiago, Campagna Amica celebra il chilometro zero

Asiago – “La forte presenza di turisti nell’Altopiano di Asiago è significativa di come buon cibo e turismo siano un binomio imprescindibile anche per il nostro territorio. Un territorio che, però, va salvaguardato, in quanto è fondamentale prendersi cura dei boschi, consentire agli allevatori di lavorare in montagna, per continuare a produrre latte di qualità e quindi i formaggi d’eccellenza, che i consumatori sono abituati ad avere in tavola. Lavorare in questa direzione è fondamentale per continuare ad alimentare l’economia delle imprese agricole, così come per sostenere quell’indotto divenuto nel tempo strategico per la montagna e la sua sopravvivenza”.

E’ con queste parole che il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola, e il direttore, Roberto Palù, hanno annunciato l’evento di Campagna Amica Vicenza, che avrà luogo ad Asiago, questa domenica 26 agosto, nella piazza antistante il duomo, dalle 9 alle 19.30. Verrà proposta anche la tradizionale mostra mercato dei prodotti a chilometro zero, per celebrare le produzioni locali ed il made in Italy.