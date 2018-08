Arzignano, presto pronta la rotatoria di San Zeno

Arzignano – Continuano, ad Arzignano, i lavori di realizzazione della rotatoria di San Zeno, posizionata all’incrocio fra via dei Mille (strada provinciale Valdichiampo), via San Zeno e via Tiepolo. In questi giorni è in fase di completamento la posa dell’asfalto, operazione che permetterà al manufatto di assumere finalmente l’aspetto definitivo e che renderà funzionale la rotatoria.

“Anche in questo caso – è il commento del sindaco di Arzignano, Giorgio Gentilin, – ci scusiamo con i cittadini per i disagi al traffico creati dai lavori di realizzazione della rotatoria, ma è indubbio che quest’opera è indispensabile, non solo per la fluidificazione del traffico lungo la Valdichiampo, ma anche per la sicurezza. Esprimo la mia soddisfazione per il rispetto dei tempi della sua realizzazione”.

Il completamento dei lavori è previsto per la fine di settembre e prevede la posa dell’illuminazione e di una barriera antirumore nella curvatura della strada presente sul lato destro di via dei Mille, in direzione Nord, a protezione del quartiere residenziale di via Custoza e via Stadio.

Si tratta di una serie di pannelli fonoassorbenti modulari che formeranno una barriera lunga circa 110 metri e ridurranno sensibilmente il rumore prodotto dall’intenso traffico (oltre 26 mila veicoli al giorno) che transita lungo la Strada Provinciale Valdichiampo.

Ogni modulo, la cui larghezza varierà dai due ai tre metri, sarà costituito da un pannello cieco, fonoassorbente in alluminio (alto 1,5 metri), nella parte inferiore, e un pannello in vetro fonoassorbente alto un metro, nella parte superiore. Inoltre, nella parte in vetro, saranno impresse apposite sagome zoomorfe (rapaci).