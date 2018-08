Vicenza, visite didattiche gratuite in Basilica

Vicenza – Passeggiate didattiche gratuite in Basilica palladiana, a Vicenza, a partire da sabato primo settembre. Tutti i possessori del biglietto di ingresso avranno infatti la possibilità di essere accompagnati dalle guide di Ardea, alla scoperta del gioiello palladiano. Dopo una breve introduzione sull’origine e collocazione dei primitivi palazzi comunali, verrà trattato il significato storico e artistico della loro trasformazione nel Palazzo della Ragione, con l’annessione delle prime logge “Formenton” sostituite poi da quelle palladiane.

Le visite guidate proseguiranno poi al primo piano, dove verrà posta particolare attenzione, dal portale d’ingresso, al salone e al loggiato, lungo il quale sarà esposto materiale strutturato che aiuterà a visualizzare i passaggi della spiegazione. L’ascesa alla terrazza, l’osservazione dell’originario paramento bicromo, il corredo statuario e la grande volta carenata concluderanno la visita. “Apprezziamo e sosteniamo questa iniziativa – ha commentato il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco, che ha tenuto per sé la delega alla cultura -, perché dà modo ai vicentini e ai turisti di conoscere da vicino e approfondire la bellezza del nostro monumento palladiano, sempre più da valorizzare”.

Gli appuntamenti, della durata di quasi un’ora, saranno due ogni giorno, fino a venerdì 2 novembre, escluso il lunedì, giorno di chiusura. Quanto agli orari, saranno la mattina, alle 11, e il pomeriggio alle 17.30 (alle 18.30 tra il 26 e il 30 settembre), con ritrovo in biglietteria e inizio della visita un quarto d’ora dopo. La guida offrirà il servizio anche per un solo visitatore e fino ad un massimo di 25, ma in caso non si presenti alcun interessato, la guida non resterà in Basilica.

Le visite guidate gratuite sono un’iniziativa di Pantarhei, realizzata in collaborazione con Ardea, che ha in gestione il servizio di guardasala della Basilica fino alla chiusura al pubblico del monumento prevista per il 4 novembre. Tutte le informazioni sulla Basilica palladiana di Vicenza, come orari e biglietti, sono comunque disponibili su questa pagina web.