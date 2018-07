Thiene – Presentato ufficialmente questa mattina un nuovo servizio di assistenza per viaggiatori con disabilità o con ridotta mobilità, attivato presso la stazione ferroviaria di Thiene. La strada da fare, perché chi ha problemi di deambulazione possa usufruire dei mezzi pubblici in completa autonomia, è ancora tanta, ma di sicuro la presenza di un sollevatore che dà la possibilità di accedere al treno è un primo passo importante, che fa ben sperare. Per prenotare il servizio occorre telefonare, con 24 ore di anticipo, alla Sala Blu di competenza, che nel caso di Thiene è quella di Verona, al numero verde 800 906060.

“Se oggi siamo qui ad illustrare questa nuova possibilità – ha sottolineato Dario Ceroni, segretario di Fish Veneto onlus, Federazione italiana per il superamento dell’handicap – è grazie a Francesca, studentessa di economia a Vicenza, che circa due anni fa ci ha scritto per segnalare un problema”.

Francesca nel 2016 frequentava le scuole superiori e, progettando il suo futuro percorso universitario, si è resa conto che per lei, che si muove su una sedia a rotelle, sarebbe stato impossibile frequentare i corsi a Vicenza, perché non c’erano mezzi pubblici accessibili per le persone con disabilità. Così Francesca ha deciso di scrivere una lettera, per segnalare questa esigenza legata al diritto allo studio, al presidente della Regione, Luca Zaia, all’assessore veneto all’istruzione Elena Donazzan, al presidente della Provincia, Achille Variati, e all’associazione Fish.

“Noi della Fish – ha proseguito Ceroni – ci siamo subito mossi per cercare di dare una risposta al problema e dare così vita ad un servizio che fosse veramente accessibile. Nell’immediato, la risposta di Svt, Società vicentina trasporti, è stata quella di mettere a disposizione due corse, una al mattino ed una al pomeriggio, servite da un autobus con pedana. Una soluzione che ha permesso a Francesca di frequentare il primo anno di università”.

Approfondendo la questione del trasporto pubblico con riferimento al treno, però, i responsabili della Federazione italiana per il superamento dell’handicap hanno appurato che le stazioni della tratta Schio-Vicenza non erano fruibili dalle persone con disabilità. Un ostacolo impegnativo per chi ha necessità di muoversi, che sia per lavoro, studio, o anche semplicemente per svago.

“Abbiamo quindi iniziato una trattativa con Rfi, responsabile delle stazioni. Si è trattata di una interlocuzione vera e siamo riusciti a trovare un accordo. Ci rendiamo contro che non è il massimo, perché il servizio va prenotato con 24 ore di anticipo, però credo che sia comunque un piccolo passo in avanti, nell’attesa che la stazione di Thiene venga completamente ristrutturata”. Dal dialogo con Rete ferroviaria italiana, infatti, è emerso che la società ha in programma di riqualificare e rendere così accessibili circa 600 stazioni in Italia, tra le quali anche quella di Thiene.

“Siamo felici – ha concluso Riccardo Cagnes, di Fish Vicenza – di presentare questo servizio. Un risultato che la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità definisce come «accomodamento ragionevole», perché permette alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di eguaglianza con gli altri, di diritti umani e libertà fondamentali. Cogliamo la positività di questo evento frutto di un lavoro svolto da Fish nazionale, veneto e provinciale, in sinergia con Rfi. Una dimostrazione che quando si è assieme, i risultati alla fine arrivano”.

Ilaria Martini