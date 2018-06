Thiene, due incidenti sulla provinciale. Un ferito grave

Thiene – Brutta giornata oggi nel thienese per gli incidenti stradali. Sono stati due questa mattina, ed in uno di essi un uomo è rimasto gravemente ferito. Non è in pericolo di vita, ma ha riportato lesioni gravi ad una gamba. Il più grave è stato il primo incidente, successo intorno alle 8.15, lungo la strada provinciale 349, in Via Santo, a Thiene, al confine tra i comuni di Thiene e Villaverla. Un autocarro Opel condotto da un uomo di 39 anni, D.B.P. sono le sue iniziali, residente a Vicenza, era diretto verso Thiene quando, per cause in corso di accertamento, ha invaso la corsia opposta di marcia, andando a scontrasi con un altro autocarro Man, condotto da un 47enne di Dueville S.M, e un terzo veicolo, una autovettura Peugeot condotta da S.S., di 34 anni, residente a Thiene.

L’autocarro Opel è poi andato a sbattere contro un platano, sempre al limite della corsia opposta. Subito intervenuti i soccorsi, i vigili del fuoco hanno estratto entrambi i conducenti degli autocarri, mentre due ambulanze del Suem 118 hanno poi trasportavano il conducente dell’autocarro Opel all’ospedale di Vicenza in codice rosso, dove inizialmente è stato ricoverato in rianimazione. Il conducente dell’autocarro Man, che trasportava bibite, è stato invece portato all’ospedale di Santorso, medicato e ben presto dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Anche la conducente della Peugeot è stata accompagnata al pronto soccorso di Santorso, ma solo per accertamenti. Sono intervenute anche due pattuglie del Consorzio Polizia locale Nordest Vicentino e l’agente di quartiere, per i rilievi del sinistro stradale e per la regolare del traffico, che è stato deviato in Via Ca Beregane, di Thiene, e in Via San Simeone, di Villaverla, fino alla tarda mattinata.

Conseguenza probabile di questo incidente è stato poi il secondo, successo sempre a Thiene, in via Santo, poco dopo le 10. Un giovane di 28 anni, N.R., di Vicenza, alla guida di una Renault Clio stava percorrendo sempre la strada provinciale 349, in direzione Vicenza, quando, presumibilmente a causa dei rallentamenti dovuti all precedente incidente, appena un chilometro più avanti, ha perso il controllo dell’auto ed è uscito di strada dalla parte destra, anche lui andando poi a sbattere contro un platano. La macchina, a causa dell’urto, si è poi ribaltata sul fianco sinistro. Il giovane è stato comunque fortunato poiché ha riportato solo lievi escoriazioni.