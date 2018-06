Tentano furto in abitazione. Tre giovani arrestati

Bassano del Grappa – Sventato furto in una abitazione, da parte dei carabinieri di Bassano del Grappa, che hanno anche arrestato per questo tre ragazzi. E’ successo nel pomeriggio di sabato, quando al numero di emergenza arriva la telefonata di un cittadino che segnalava alcuni individui sospetti che stavano forzando il cancello di una casa di via Bombardini, a Bassano. Diramato l’allarme e giunta una pattuglia sul posto, i malviventi, che se ne sono subito accorti, hanno desistito, proprio mentre stavano per aver accesso alla casa da una grata appena scardinata.

E’ così cominciata una fuga rocambolesca verso Prato Santa Caterina, dove i tre giovani ladri hanno prima tentato mescolarsi alla folla, poi di nascondersi all’interno del giardino di un’abitazione di via Santo Stefano, dove sono entrati scavalcando la recinzione. I carabinieri però non si sono fatti sorprendere, sono entrati anche loro e hanno bloccato i tre, che sono un 19ennedi Cologno al Serio, le cui iniziali sono J.L., il 22enne P.E., nomade croato residente a Baranzate, e il serbo J.D., senza documenti ed in Italia senza fissa dimora, che ha dichiarato di avere 16 anni, ma poi si è scoperto che è invece maggiorenne.

I tre, che sono incensurati, con la collaborazione di una volante del commissariato e di una pattuglia della polizia locale, sono stati condotti presso il comando della Compagnia carabinieri di Bassano per gli accertamenti del caso e per essere dichiarati in stato di arresto con l’accusa di tentato furto aggravato in concorso. Trattenuti qualche giorno nella camera di sicurezza della Compagnia carabinieri bassanese, ieri sono stati tradotti in tribunale per il rito direttissimo, dove hanno patteggiato ammettendo le loro colpe. Per loro è arrivata così la condanna ad un anno di reclusione e 200 euro di multa, con scarcerazione e sospensione condizionale della pena poiché incensurati.