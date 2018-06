Sossano – Un uomo di 49 anni è stato arrestato, questa notte, dai carabinieri, che lo hanno sorpreso mentre rubava nell’ecocentro comunale di Sossano. E’ avvenuto verso le 2, nel corso di un servizio di controllo del territorio per la prevenzione dei reati contro il patrimonio. L’uomo è un cittadino marocchino, Mohamed Idougarram, residente a Casale di Scodosia, in provincia di Padova, con precedenti di polizia.

E’ stato colto in flagrante ed è accusato di tentato furto aggravato, resistenza e violenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso. La pattuglia dei militari dell’Arma della stazione di Sossano aveva notato, nei pressi dell’ecocentro comunale, la presenza di un’ autovettura sospetta, e di qui la decisione di entrarvi e pizzicare così Idougarram mentre prelevava del materiale ferroso.

Il marocchino, tentando di fuggire, ha anche colpito uno dei carabinieri, procurandogli delle lesioni giudicate guaribili in sette giorni. E’ stata anche perquisita l’auto del malvivente e sono stati trovati vari arnesi da scasso.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso le camere di sicurezza del Comando provinciale carabinieri di Vicenza a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo. Le indagini proseguono per appurare se l’uomo sia il responsabile di altri furti verificatisi, nei giorni precedenti, in altri ecocentri della zona.