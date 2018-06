Miracolato in un incidente stradale a Zanè

Zané – Giornata piena oggi sul fronte degli incidenti stradali. Per fortuna non si registrano vittime, e di fortuna, se non di miracolo, deve parlare certamente quel 49enne di Vicenza, F.F. sono le sue iniziali, che si è ribaltato con la sua Audi A6 nei pressi di Zanè. E’ successo nel primo pomeriggio, verso le 14.15, mentre il 49enne percorreva via Monte Summano, diretto verso Piovene Rocchette.

Giunto all’altezza del numero civico 50, per cause in corso di accertamento, l’automobilista ha perso il controllo della vettura, dopo una sbandata ha invaso la corsia opposta, è uscito di strada abbattendo un muretto di recinzione delle acque di scolo, per poi infine ribaltarsi e concludere la corsa sopra la recinzione metallica di un’autofficina. Molto fortunato, come dicevamo, dato che ha riportato solo lievi lesioni. I rilievi dell’incidente sono stati effettuati dalla Polizia locale Nordest vicentino.