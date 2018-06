Marano lavora per migliorare il cimitero

Marano Vicentino – Il Comune di Marano è al lavoro per migliorare la gestione e la cura del cimitero comunale. Sono tre le soluzioni individuate dall’amministrazione per affrontare alcune problematiche, e le spiega lo stesso sindaco maranese, Marco Guzzonato.

“La prima – dice -, è quella di avvalersi di un nuovo dipendente, che rinforzerà la squadra degli operai comunali; quindi, la strutturazione di un piano di lavoro nel cimitero, per rendere più costante e frequente la manutenzione ordinaria. Infine, stiamo valutando di sostituire le magnolie con una tipologia arborea più adeguata alle caratteristiche del luogo”.

“Il nostro cimitero comunale è un luogo sacro – ha ricordato il sindaco -, al quale tutti i maranesi sono profondamente legati. La squadra degli operai comunali interviene una volta a settimana con le sistemazioni, tuttavia, dopo i frequenti episodi di piovaschi e raffiche di vento, capita che le foglie delle magnolie si accumulino e si spargano determinando momentanee situazioni di disordine”.

“Inoltre – conclude Guzzonato -, per precisa scelta politica di rispetto e tutela dell’ambiente e per adeguamento ai regolamenti in merito all’utilizzo di prodotti fitosanitari, all’interno del cimitero non sono stati eseguiti interventi di diserbo chimico sulle erbe, ma si è intervenuto e si interverrà con estirpo manuale”.

Dal primo agosto, inoltre, la manutenzione del cimitero sarà integrata nel contratto con la cooperativa che già vi opera per gli altri servizi.