Furti e droga a Vicenza. Sette persone denunciate

Vicenza – Si intensifica l’attività di controllo dei Carabinieri dei carabinieri della Compagnia di Vicenza, sia sulla città che nei comuni che compongono il territorio di competenza. Negli ultimi giorni sono state denunciate sette persone per violazioni varie, più precisamente questo è avvenuto tra domenica e lunedì, 17 e 18 giugno, nell’ambito di un servizio di prevenzione con l’impiego di 25 pattuglie . Un uomo di 49 anni, C.P., residente a Roma, è stato sorpreso mentre guidava con un tasso alcolemico di 1.84 g/l. Per questo gli è stata ritirata la patente ed è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Un 34enne residente a Napoli, E.C, invece, nel corso di un controllo nella zona di Campo Marzo, è stato trovato in possesso di circa tre grammi di cocaina ed altrettanti di hashish, il tutto confezionato e pronto ad essere ceduto, quindi denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Poi, un 28enne cittadino indiano, G.S., e un rumeno di 24 anni, P.M., entrambi residenti a Vicenza, sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di una katana e di una mazza da baseball. Sono stati denunciati per porto abusivo di oggetti atti ad offendere;

Due uomini marocchini, Z.H 50enne e N.R 39enne, entrambi residenti a Cornedo Vicentino, sono stati infine sorpresi all’interno del centro commerciale Auchan di Vicenza con generi alimentari sottratti qualche istante prima e sono stati denunciati per furto. Denunciato anche il 35enne M.F., residente a Vicenza, per violazione del foglio di via obbligatorio. I controlli dei Carabinieri di Vicenza continueranno nei prossimi giorni, sempre con lo scopo di prevenire i reati contro il patrimonio e contro la persona.