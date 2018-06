Due mucche salvate dai vigili del fuoco

Bassano del Grappa – Intervento nel pomeriggio di ieri, intorno alle 16, per i vigili del fuoco, chiamati all’opera nei pressi della malga Vallerana, a Rubbio, nel territorio del comune di Bassano del Grappa, per il recupero di due manze del peso di 3,5 quintali ciascuna, ruzzolate giù per una scarpata.

Constatato l’impossibilità di recuperare i due bovini dalla scarpata si è fatto intervenire l’elicottero del reparto volo di Venezia Drago 81.

Le mucche sono state issate per mezzo del gancio baricentrico dell’elicottero, all’interno, di una rete e depositate su un prato. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa tre ore.