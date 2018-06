Bassano, Andrea Visentin alla guida degli industriali

Bassano del Grappa – Andrea Visentin è il nuovo presidente del Raggruppamento di Bassano di Confindustria Vicenza. Rimarrà in carica per i prossimi quattro anni. La nomina è avvenuta nel corso dell’assemblea che si è svolta ieri, lunedì 18 giugno, a Villa Gioiagrande, a Rosà. Nato a Bassano nel 1969, laureato in ingegneria elettronica a Padova, nel 1997 è entrato nell’azienda di famiglia, la Mevis Spa di Rosà, occupandosi del cambio del sistema informativo aziendale. Oggi è azionista e membro del consiglio di amministrazione di Mevis Spa e responsabile Ict del gruppo. Oltre agli aspetti legati alla digitalizzazione e alla comunicazione, è coinvolto nella realizzazione degli stabilimenti e dei sistemi del gruppo, con un occhio di riguardo per gli aspetti energetici e per lo sviluppo ecosostenibile.

Andrea Visentin è stato consigliere del consiglio di raggruppamento Bassano di Confindustria dal 2010; dal 2012 ha ricoperto il ruolo di vicepresidente. In ambito associativo si è occupato in particolare del rapporto con le scuole e dello sviluppo delle infrastrutture del territorio. Dal 2014 è membro del consiglio direttivo del consorzio Energindustria. La parte pubblica dell’assemblea, durante la quale è avvenuta la proclamazione del neo-eletto presidente e del nuovo Consiglio, si è aperta con un intervento del presidente di Confindustria Vicenza, Luciano Vescovi.

Il nuovo presidente del raggruppamento Bassano di Confindustria Vicenza avrà al suo fianco i seguenti consiglieri: Giovanni Battaglin (Battaglin G. Costruzioni Edili Srl), Alessandro Bordignon (Tecnoplast Srl), Diego Caron (Caron A&D Srl), Giacomo Cera (Rigoni di Asiago Srl), Romano Contin (Lino Manfrotto + Co. Spa), Alberto Favero (Baxi Spa), Francesco Fontana (Manifattura Fontana Spa), Simone Gnoato (Euromeccanica Srl), Isabella Monti (Gruppo Cpe Srl), Carmen Poliero (Legor Group Spa) e Marzio Xausa (Maroso Ivo Enzo Srl).

“Con Diego Caron – ha sottolineato Visentin dopo la sua elezione – abbiamo puntato molto sul coinvolgimento degli associati, e questa rimarrà una priorità anche del mio mandato. Se non si costruisce una solida base di relazioni tutto diventa più difficile. I rapporti fra impresa e scuola restano un fronte strategico nel quale impegnarci. Non sempre questi due mondi parlano la stessa lingua, ma quando si trova l’intesa si riescono a realizzare cose molto importanti per il territorio. Un altro punto fermo dell’attività del Raggruppamento sarà il welfare il presidente degli Industriali bassanesi -. Il successo delle iniziative poste in essere finora in questo campo ci obbliga a proseguire su questa strada”.

Visentin ha parlato anche di infrastrutture, ricordando che “quando le proposte progettuali nascono da consolidate competenze tecniche sarebbe assurdo non prenderle in considerazione. Noi – ha concluso – continueremo ad essere propositivi, e lo saremo anche a breve in relazione alla bretella ovest. Sappiamo bene che la concertazione è necessaria, ma non deve diventare un ostacolo alla soluzione dei problemi”.