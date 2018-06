Bassano, 51enne trovato morto nella sua casa

Bassano del Grappa – Macabra scoperta quest’oggi a Bassano del Grappa. Un uomo di 51 anni, Sergio Podda, è stato trovato morto, all’interno della sua abitazione, in via Vittorelli, in pieno centro della città. Il cadavere tra l’altro era già in stato di decomposizione e questo fa pensare che l’uomo fosse deceduto, mentre era da solo, nell’appartamento, da molti giorni.

Si pensa comunque che si sia trattato di morte naturale, un arresto cardiaco. L’allarme è stato dato dal fratello, che vive in Sardegna, che stava già tentando di mettersi in contatto con lui da almeno dieci giorni, senza riuscirvi.

Dopo ripetuti tentativi, più passava il tempo e più cresceva la preoccupazione, ed alla fine è scattato l’allarme. L’epilogo oggi con il ritrovamento del cadavere entrando in casa. Ad aprire la porta e trovare il corpo sono stati i vigli del fuoco, mentre i rilievi del caso sono stati effettuati dai carabinieri.