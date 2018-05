Vicenza, Siamo Veneto: “Servizi di nuovo in centro”

Dal candidato sindaco di Vicenza per Siamo Veneto, Andrea Maroso, riceviamo e pubblichiamo

Vicenza – È con piacere che leggo che il candidato Dalla Rosa sposa la mia idea (Giornale di Vicenza, Vicenzapiù, Vicenzareport, ecc del 31 marzo scorso) di riqualificare gli edifici dell’ex Camera di Commercio ed ex Cinema Corso per riportare i servizi del Comune di Vicenza in centro storico.

Non è questione di copiare, ma è la dimostrazione che la campagna elettorale non è solo una serie di schermaglie, ma anche un approfondimento delle tematiche importanti per la città ed eventualmente la condivisione delle soluzioni che possono emergere durante il percorso. D’altro canto io stesso in più occasioni avevo “sposato” la tesi del centrosinistra per quanto riguarda la destinazione del Parco della Pace: per Siamo Veneto non un metro quadrato in più nell’area del Dal Molin sarà cementificato o asfaltato.

Tornando alle vicende immobiliari dentro le mura medievali, ad una prima occhiata anche il progetto per l’ex carcere di San Biagio sembra essere coerente con la rivitalizzazione del centro che Siamo Veneto sta studiando. E su questo punto rilancio con la proposta per l’ex tribunale come nuova sede universitaria per ampliare l’offerta dei corsi e specializzazioni in città, con l’acquisizione a titolo compensativo di Palazzo Repeta (ex Banca d’Italia) per la Biblioteca Bertoliana, con la demolizione del palazzo degli uffici in piazza Biade per aprire a 360 gradi la Basilica Palladiana (eventuali spazi si potranno recuperare alle ex scuole media di contrà Riale).

Andrea Maroso – Candidato sindaco di Siamo Veneto Vicenza