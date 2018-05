Vicenza, lavori in notturna in viale della Scienza

Vicenza – La prossima settimana a Vicenza riprenderanno, in orario notturno, i lavori di asfaltatura di viale della Scienza. L’intervento programmato per lunedì 7 maggio, al via alle 21, interesserà la semicarreggiata dall’incrocio con via del Commercio, in direzione di Altavilla Vicentina, che verrà chiusa al transito fino alle 6 del giorno successivo, martedì 8.

Per questo all’imbocco di viale della Scienza, provenendo da Vicenza, lato fiera, sarà collocata apposita segnaletica che suggerirà la deviazione verso la strada regionale 11. Nella stessa fascia oraria (21-6) i lavori proseguiranno anche l’8 e il 9 maggio.

Sarà comunque possibile raggiungere le vie circostanti la zona fiera, vale a dire le vie della Ceramica, Oreficeria, e del Commercio, nella quali la viabilità non subirà alcuna modifica. Anche i veicoli che percorreranno viale della Scienza provenendo da Altavilla Vicentina, in direzione di Vicenza, non troveranno alcuna variazione.

Nelle notti del 10 e dell’11 maggio, dalle 21 alle 6 del giorno successivo, l’asfaltatura verrà invece eseguita in un tratto di viale della Scienza in corrispondenza dell’intersezione con via della Siderurgia e verso la corsia di svolta che conduce al casello autostradale. In questo caso è previsto un restringimento della carreggiata.

In ogni caso, tutti i lavori verranno eseguiti se le condizioni meteo lo consentiranno. Per tutte le informazioni sulla situazione della rete viaria a Vicenza è possibile consultare il servizio di infomobilità Luceverde, raggiungibile a questo link.