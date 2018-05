Ecco il progetto Vicenza città dei festival

Vicenza – E’ giusto pensare in grande, ed è così che, a fianco dall’idea della candidatura di Vicenza a Capitale della Cultura nel 2022, già annunciata dal candidato sindaco Otello Dalla Rosa, la lista che lo sostiene “Da adesso in poi Civici per Vicenza” lancia ora un nuovo progetto: raccontare Vicenza, in Veneto e in tutto il paese, come la Città dei festival.

“La più grande eredità – si legge in una nota in proposito – che i dieci anni di amministrazione Variati lasciano alla città è probabilmente la vivacità sul piano culturale e degli eventi. In questi anni Vicenza ha vissuto un vero e proprio fiorire di iniziative e di festival: da un lato si sono allargate e rinforzate manifestazioni che la città ospita da tanti anni, dall’altro ne sono nate di nuove o altre si sono spostate nella nostra città perché trovavano un terreno fertile”.

“Citarle tutti è impossibile, ma l’elemento più interessante è la straordinaria varietà delle attività proposte: dal Vicenza Jazz al Festival Biblico, dalle Feste Rock a Musica delle Tradizioni, per passare agli Stati della Mente Festival di Arte e Cultura, al Festival Città impresa, al Poetry Vicenza, ad Illustri ed ai celebri festival musicali come l’Omaggio a Palladio di Schiff, Le settimane musicali al Teatro Olimpico, Vicenza in Lirica e a tantissime altre prestigiose iniziative. Da adesso in poi Civici per Vicenza ha, tra i suoi 32 candidati, numerosi organizzatori di festival e di rassegne culturali della città, che hanno contribuito alla stesura del progetto”.

“È evidente – sottolinea il capolista, Sandro Pupillo, – che la ricchezza di queste offerte, imprescindibili risorse per la nostra città, debba essere organizzata e coordinata in modo razionale e sistematico da parte del nostro Comune anche in vista della loro futura espansione. Da qui nasce l’idea di portare Vicenza ad essere conosciuta a livello nazionale come “la città dei Festival”, potenziando l’ufficio di coordinamento degli eventi in città, con un brand dedicato e un apposito sito internet che renda più rapida, fruibile e chiara la diffusione di notizie, consentendo una promozione condivisa fuori dai confini della città e la costruzione di collaborazioni strutturali tra i festival. Facciamo sul serio, al punto tale che abbiamo già registrato il dominio internet www.cittadeifestival.it, che siamo naturalmente pronti a donare all’amministrazione comunale, e che abbiamo già messo a punto gli elementi fondamentali dell’operazione. Per il successo dell’iniziativa servirà naturalmente investire risorse importanti, pubbliche e private, perché fondamentale sarà l’attività di marketing fuori dai confini della città”.

Si tratta di una vera e propria operazione di “brand identity” su Vicenza, che consentirà di lanciare campagne di marketing e di promozione turistica non solo sulle sue bellezze architettoniche ma anche per i numerosissimi eventi che la città ospita. Il progetto prevede di far dialogare le diverse manifestazioni, affinché sia data loro la possibilità di mettere in comune la ricerca di fornitori e sponsor, la condivisione di una strategia per valorizzare ulteriormente la dimensione artistica, enogastronomica e turistica cittadina, la relazione con le associazioni di categoria maggiormente coinvolte (in primis albergatori e commercianti).

In poche parole, l’idea è di costruire, attraverso la regia del Comune di Vicenza, una vera e propria impresa culturale che porti la città ad essere un polo sempre più attrattivo e riconosciuto a livello nazionale ed internazionale, costruendo le condizioni per un afflusso turistico che duri tutto l’anno.