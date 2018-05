Rossano Veneto – Quello che era iniziato come un normale controllo stradale da parte dei carabinieri della Compagnia di Bassano del Grappa, si è concluso con un arresto con l’accusa di detenzione illegale di un’arma da sparo. I militari hanno stretto le manette ai polsi di un 43enne di Romano d’Ezzelino, le cui iniziali sono L.M.A.. L’uomo, incensurato si trova agli arresti domiciliari, così come disposto dal Pm di turno.

Da qualche tempo i militari bassanesi hanno intensificato l’attività di controllo in tema di prevenzione e repressione della criminalità predatoria così come di sicurezza nella circolazione stradale. Un esempio, a questo proposito, è il posto di controllo attivato ieri, giovedì 10 maggio, in via Novellette a Rossano Veneto.

Verso le 13 l’attenzione dei militari è stata attirata da una Lancia Phedra di colore blu, perché l’automobilista alla guida era al telefono. I carabinieri hanno quindi intimato l’alt al conducente. L’uomo, fin da subito, ha manifestato un certo nervosismo e una insofferenza per le operazioni di identificazione e di controllo. Un atteggiamento, questo, che ha convinto i carabinieri ad eseguire ulteriori verifiche, compresa la perquisizione dell’auto.

All’interno di un vano portaoggetti è stata trovata una pistola Beretta in calibro 7.65, completa di serbatoio e munizioni. Materiale del quale l’automobilista non ha saputo dare una giustificazione. L’arma, poi, non è risultata censita e per questo motivo il 43enne è stato arrestato e sottoposto al regime degli arresti domiciliari.