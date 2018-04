Voto a Vicenza, presentata la lista del Pd

Vicenza – “Il Partito Democratico di Vicenza presenta oggi una squadra forte, capace di unire l’entusiasmo dei molti giovani all’esperienza di donne e uomini che in questi anni hanno lavorato in maniera lungimirante nella nostra città. È una squadra che saprà rispondere alle nuove richieste dei cittadini e che saprà dare allo stesso tempo stabilità e impulsi nuovi all’azione amministrativa”. Sono le parole con cui il segretario del Pd di Vicenza, Federico Formisano, ha presentato questa mattina in Piazza delle Erbe, in città, la lista dei candidati Pd alle prossime elezioni comunali, a sostegno naturalmente di Otello dalla Rosa.

“Veniamo da dieci anni in cui abbiamo avuto un’amministrazione capace di cambiare il volto di Vicenza – ha aggiunto Formisano – e il Partito Democratico, oltre a lasciare i conti in ordine, lascia alla città un’eredità fatta di azioni concrete ed efficaci: dal piano periferie alla rete di piste ciclabili, dall’aumento della raccolta differenziata alla spinta data al turismo, fino ad arrivare al bilancio partecipativo”. Formisano, che nell’amministrazione uscente è il presidente del consiglio comunale, ha anche sottolineato che il partito deve essere “orgoglioso dell’amministrazione Variati e di quanto fatto fino ad oggi”.

“E come Partito Democratico – ha aggiunto – siamo altrettanto orgogliosi di aver avviato da settembre 2017 un vero percorso di partecipazione che, grazie a primarie aperte, ha portato oltre 6400 vicentini a scegliere il candidato sindaco della città. Otello Dalla Rosa, il nostro candidato non è stato scelto nelle stanze romane dei partiti. Ora la sfida di Otello viene raccolta anche dai candidati della nostra lista, che porteranno in consiglio comunale una visione qualitativamente alta di città, che possa unire le piccole esigenze ai grandi progetti, dai quartieri al centro”.

“Questa lista – ha detto, da parte sua, il coordinatore politico Giacomo Possamai – è un eccezionale mix di esperienza e di freschezza, con amministratori già conosciuti e moltissimi giovani. È una lista che può replicare il grande risultato del Pd vicentino nel 2013. Come cinque anni fa veniamo da una pesante sconfitta a livello nazionale, ma la sfida per la città è un altro film: i cittadini guardano con attenzione alle persone candidate e alla qualità delle proposte che vengono messe in campo per la città”.

Alla presentazione ha partecipato anche il candidato sindaco Otello Dalla Rosa. “Una bella squadra che ben rappresenta i diversi volti della nostra città – ha evidenziato Dalla Rosa -. Il Pd è stato tra i protagonisti del cammino delle primarie, confermando la sua apertura al territorio e ai cittadini, e sarà sicuramente un perno importante di un progetto per Vicenza che vuole ripartire dal buono fatto in questi anni per costruire, con nuove energie e competenze, la città di domani”.