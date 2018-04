Voto a Vicenza, Mantovani ritira la candidatura

Vicenza – “Alla luce di quanto emerso dall’incontro odierno fra i responsabili regionali dei partiti del centrodestra, credo che non abbia più senso continuare, quindi meglio lasciare ai partiti il compito di trovare una via d’uscita, ma senza il sottoscritto”. Esordisce così, in una nota diffusa oggi, Fabio Mantovani, prima proposto proposto e presentato come candidato sindaco di Vicenza da Forza Italia e Lega e poi, di fatto messo in discussione da una parte del centrodestra vicentino.

Mantovani ha preso questa decisione, che per altro da settimane ormai in tanti si aspettavano, dopo una riunione nella quale Lega, Fratelli d’Italia e Noi con l’Italia hanno confermato la convergenza su Francesco Rucco e sulle sue liste civiche.

“Quando mi è stato chiesto – continua Mantovani – di rendermi disponibile ad accettare la candidatura, c’erano altre condizioni. Lega e Forza Italia, i due partiti più forti della coalizione di centrodestra, sono venuti da me ed hanno ufficializzato l’investitura. Mi sembrava naturale pensare che anche le altre anime della coalizione sarebbero arrivate a convergere su di me. Poi è andata diversamente, come abbiamo visto e con la formalizzazione del disimpegno della Lega sulla mia candidatura si va a sigillare la rottura delle condizioni di partenza”.

“Non ne faccio una questione di principio – continua l’ex presidente dell’Ordine degli avvocati di Vicenza – ma, a questo punto, non ha più senso continuare. Prendo atto a ringrazio chi mi ha sostenuto in questi mesi difficili, gli amici che hanno creduto in me e chi mi ha aiutato ad orientarmi in un mondo che non conoscevo dall’interno. È stata una lezione che mi ha fatto capire molte cose, non tutte piacevoli, ma certamente utili per il futuro”.