Vicenza – Il Movimento 5 Stelle di Vicenza incontra i quartieri. Inizia infatti domani una prima serie di incontri con i quali si presenta il candidato sindaco Francesco di Bartolo e il programma pentastellato in vista delle prossime elezioni comunali, in città, che si terranno il 10 giugno con eventuale ballottaggio il 24 giugno. Le parole chiave di questi incontri saranno in realtà “ascolto” e “partecipazione”.

“Andremo ad incontrare i cittadini e i comitati presenti nei vari quartieri per capire ed ascoltare i problemi della vita quotidiana e condividerne evetuali soluzioni e progetti” scrivono in una nota in proposito lo stesso Di Bartolo e Daniele Ferrarin, consigliere comunale di Vicenza uscente.

Gli incontri si terranno, tutti con inizio alle 20, il 4 aprile nella Circoscrizione 7, ex scuola elementare Loschi, in via Vaccari 105; il 9 aprile in Circoscrizione 6, centro civico via Taon de Ravel 44; il 16 aprile, in Circoscrizione 4, via Turra 70, e il 23 aprile, in Circoscrizione 3, Villa Tacchi, Viale della Pace 89.