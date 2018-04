Anziano cade nel fiume. Salvato dai vigili del fuoco

Longare – Un anziano è stato salvato ieri dai vigili del fuoco, che lo hanno soccorso dopo che era caduto nel Bacchiglione. E’ successo in serata, intorno alle 19, quando i pompieri sono stati chiamati in ad intervenire in via Ponte di Costozza, a Longare, dove l’uomo era appunto scivolato nel fiume mentre era intento a tagliare l’erba nei presi dell’argine.

L’anziano, all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco, si trovava nei pressi della sponda son sintomi da ipotermia. Un operatore Saf (Speleo alpino fluviale) è entrato in acqua riuscendo a posizionare l’uomo sulla barella spinale, che è stata issata sul bordo dell’argine.

L’anziano è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem, 118 intervenuto con l’auto medica e un’ambulanza, per essere trasportato in ospedale. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora e mezza.