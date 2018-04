Vicenza e provincia in breve

Vicenza, la circoscrizione 5 chiusa mercoledì 18 –

Per tutta la giornata di mercoledì 18 aprile, la circoscrizione 5, che si trova in via Lago di Pusiano 7, a Vicenza, rimarrà chiusa per motivi organizzativi.

Valdagno, al via domani alcuni lavori al parcheggio Marzotto

Da domani pomeriggio, martedì 17 aprile, a Valdagno, verrà chiuso il parcheggio Marzotto, lato sud, per consentire l’esecuzione di una manutenzione che riguarderà la pulizia da alcune vegetazioni presenti sul confine dell’area, la ricarica e la chiusura di alcuni avvallamenti e buche creatisi nel tempo. I lavori saranno realizzati con l’impiego del personale comunale e si concluderanno entro la giornata di giovedì, in modo da lasciare l’intera area di parcheggio disponibile in occasione del mercato settimanale di venerdì.

Vicenza, la console del Sudafrica a Palazzo Trissino

Questa mattina il sindaco di Vicenza, Achille Variati, ha ricevuto a Palazzo Trissino la console generale del Sudafrica Titi Stheni Nxunalo: in Veneto per partecipare, con i produttori di vino sudafricani, al Vinitaly, la console ha chiesto di incontrare l’amministrazione comunale per il carattere fortemente imprenditoriale del territorio vicentino. Tra i temi affrontati Titi Stheni Nxunalo ha sottolineato l’opportunità, per l’imprenditoria vicentina, in particolare quella orafa, di investire in Sudafrica, paese con un’economia in via di sviluppo, punto di riferimento per l’intera Africa meridionale. Variati, a sua volta ha auspicato che il consolato promuova Vicenza e le sue bellezze di epoca rinascimentale tra le mete turistiche dei sudafricani che visitano l’Europa.

Thiene, continua la rassegna Quinta di copertina

Venerdì 20 aprile, per la rassegna Quinta di copertina, Paolo Meneghini, Giovanni Rattini, Anna Trevisan, Lodovica Vendemiati e Alberto Zanella presenteranno il loro libro Dammi cinque (piccole storie). L’evento si terrà nella sala riunioni al piano terra della biblioteca civica di Thiene, in via Corradini, con inizio alle 20.45.